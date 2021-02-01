Более 10 тысяч волгоградцев привились от коронавируса
Волгоград, 1 февраля, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Вакцину от COVID-19 получили уже более 10 тысяч жителей Волгоградской области. Из них полный курс иммунизации прошли порядка пяти тысяч человек, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в региональном оперативном штабе.
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В Волгоградскую область в конце января поступило около 14 тысяч доз вакцины «Спутник V». Наряду со стандартной фасовкой на пять доз, производитель поставляет флаконы, рассчитанные на одну дозу, и теперь медработникам не обязательно формировать группы по пять человек. Порядка пяти тысяч волгоградцев прошли уже полный курс иммунизации, столько же получили первый компонент вакцины.
Всего в регион поступило более 23 тысяч доз вакцины «Спутник V».