Волгоград, 1 февраля, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Вакцину от COVID-19 получили уже более 10 тысяч жителей Волгоградской области. Из них полный курс иммунизации прошли порядка пяти тысяч человек, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в региональном оперативном штабе.

Volgograd.ru Вакцинация в Волгоградской области

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В Волгоградскую область в конце января поступило около 14 тысяч доз вакцины «Спутник V». Наряду со стандартной фасовкой на пять доз, производитель поставляет флаконы, рассчитанные на одну дозу, и теперь медработникам не обязательно формировать группы по пять человек. Порядка пяти тысяч волгоградцев прошли уже полный курс иммунизации, столько же получили первый компонент вакцины.

«Из 10 тысяч жителей Волгоградской области, получивших защиту от COVID-19, свыше двух тысяч человек — медработники, 1,2 тысячи — сотрудники образовательных организаций, 750 — социальной сферы и специалистов МФЦ. Если говорить о возрастном срезе, то среди провакцинированных свыше 3,6 тысячи человек — представители старшего поколения», — уточнили в оперштабе.

Всего в регион поступило более 23 тысяч доз вакцины «Спутник V».