Донецк, 1 февраля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» поставили главе ДНР Денису Пушилину, сообщает 1 февраля «Донецкое агентство новостей».

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин прививается от коронавируса

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Прививку главе республики поставили сегодня, 1 февраля, в Центральной городской клинической больнице №6 Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два медработника в ДНР вакцинировались «Спутникомом V». Первая партия препарата доставлена в Донецк накануне, 31 января.