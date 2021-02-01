Москва, 1 февраля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Ряд контрольных и проверочных работ в школах может быть переведёт в электронный формат. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Электронная школа

«В ближайшие годы в компьютерный формат могут быть также переведены некоторые контрольные и проверочные работы, которые пишут школьники», — цитирует пресс-служба главу ведомства Анзора Музаева.

По его словам, 90% директоров школ в России говорят о наличии у педагогов необходимых компетенций применения цифровых технологий в обучении.