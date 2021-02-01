Донецк, 1 февраля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Вакцинация российским препаратом «Спутник V» началась в ДНР, сообщает 1 февраля «Донецкого агентства новостей».

Mzdnr.ru Вакцина «Спутник V». ДНР

Прививки ставят в Донецке в Центре первичной медико-санитарной помощи №11 в Будённовском районе.

Сначала «Спутником V» привили двух сотрудниц больниц Донецка. Женщины, которые пока находятся под наблюдением врачей, чувствуют себя нормально.

Напомним, накануне, 31 января, в ДНР из России прибыла первая партия вакцины «Спутник V». Прежде всего в республике привьют от коронавируса медработников, соцработников и силовиков.