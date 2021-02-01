Москва, 1 февраля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Российский рубль начал февраль робкими попытками восстановления в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Расстановка сил к торговому дню 1 февраля в общем-то нейтральная: нефть подрастает в цене, однако отношение инвесторов к риску сохраняется осторожным из-за санкционных угроз и политических «острых углов».

Доллар США днем сегодня торгуется по 75,71 руб. и может закрепиться пока в рамках 75−76 руб. Евро стоит 91,45 руб., и здесь все без изменений — торговый коридор остается в пределах 90−92 руб.

Некоторое ускорение инфляции в России сохраняется негативом для отечественной валюты, локальное увеличение суточной добычи нефти РФ в рамках соглашения ОПЕК+ давно учтено в котировках и влияния на расстановку сил уже не оказывает.

Внешний фон в то же время имеет большое значение, и в ближайшее время рубль останется чувствительным к нему.

Наступивший февраль может стать очередным месяцем давления на рубль. Однако у российской валюты достаточно сил для сопротивления», — считает эксперт.

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