Москва, 1 февраля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Прививка от COVID-19 чревата негативными последствиями, но не в медицинском, а социальном плане. К такому неожиданному выводу пришел житель Москвы Александр, ставший участником третей стадии исследования препарата «Спутник V». О том, чем для него обернулась вакцинация, мужчина рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V )

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По его словам, стать участником исследования оказалось на удивление легко — мужчина узнал о такой возможности от знакомого и заполнил заявку на портале mos.ru. Через некоторое время с ним связались и пригласили в одну из столичных поликлиник, где 16 сентября сделали первый укол, а затем 7 октября — повторную инъекцию.

Делать прививку на тот момент совсем новым препаратом было страшно, признаётся Александр. Однако житель Москвы на примере своих родственников и друзей знал, к каким последствиям может привести коронавирус. Еще до начала осени среди его знакомых умерли шесть человек, включая его бабушку. Поэтому, взвесив все риски вакцинации и отказа от нее, он понял, что возможные последствия от прививки на порядок безопаснее, чем COVID-19.

Саму вакцинацию мужчина перенес без побочных эффектов, разве что были боли в области плеча, куда вкололи препарат, но это может быть связано не с самой вакциной, а непосредственно с уколом в мышцу. Собеседник ИА REGNUM отмечает, что всем участникам выдавался медицинский браслет, который фиксировал ряд показателей организма. Их испытуемые должны были передавать организаторам исследования. Мужчина признается, что нарекания к прививочной кампании от коронавируса у него есть, но связаны они с организационными моментами. Например, скопление людей перед кабинетом, длительное — около часа, ожидание своей очереди и не совсем корректное общение младшего медперсонала с пациентами.

Что касается эффективности вакцины, то в этой части у москвича никаких претензий нет — исследование показало, что иммунитет выработался уже спустя 10 дней после второго укола. Правда, тест на уровень антител ему пришлось сдавать самостоятельно, так как участникам третей фазы исследований такую услугу не предоставляют. Точнее подобные исследование проводятся, но только среди незначительной части вакцинируемых. Остальным нужно самим проводить тестирование, причем специальное.

«Поэтому я спустя 10 дней после второго укола сдал анализ на антитела, причем надо сдать анализы на так называемый S-белок. В лабораториях его сейчас называют анализ на пост-вакцинный иммунитет. Потому что обычный анализ указывает лишь на то, переболел человек или нет — наличие антител, полученных в результате вакцинации, он не покажет. У меня тест показал наличие антител 72 единицы. То есть по этой системе референсное значение (при котором количество антител считается достаточным для иммунитета от COVID-19 — прим. ИА REGNUM) определяется — 12. У меня было 72 — это результат средний, но нормально. У кого-то было 100, 120. А сейчас, спустя четыре месяца я снова сдал анализ, и он показывает 50 единиц. Но если такими темпами количество антител будет уменьшаться, средний период защиты антителами, как я подсчитал, должен составить около восьми месяцев», — сказал Александр.

Собеседник ИА REGNUM признается, что уже на практике сумел убедиться в пользе вакцинации. Мужчина работает в крупном офисе. Осенью четверо его коллег переболели COVID-19. Их рабочие места находились в непосредственной близости от Александра, и они часто взаимодействовали по работе, однако ему удалось не заразиться. «Спутник V» выполнил свою задачу и обеспечил иммунный ответ организма.

В то же время не все друзья и родственники Самсонова разделили его оптимизм относительно вакцинации. Более того, когда он разместил на своей странице запись о решении принять участие в исследовании вакцины, большинство его знакомых не только не поддержали Александра, но перешли к оскорблениям и угрозам в его адрес. Это привело к настоящей травле москвича в социальных сетях.

«Примерно 50%, даже 60% тех, кто писали в личку, и 90% тех, кто делал комментарии к посту, писали, что надо отказаться, что я испорчу себе здоровье, кто-то упрекал меня, что я не даю людям возможности спокойно переболеть. Знакомая сказала: какой ужас, у тебя теперь не будет детей. А когда я выложил данные, что у меня все хорошо, в самых мягких комментариях мне пожелали «сдохнуть». Другие комментарии были такими же неприятными», — рассказал он.

Обиды на оскорбивших и пожелавших скорейшей смерти Александр не держит. А подобное поведение людей объясняет банальным страхом.

«Обвиняя меня, что я съехал с катушек и идиот, они убеждают себя, что я несерьёзен и тема (заражения коронавирусной инфекцией — прим. ИА REGNUM) несерьезная. Если признать, что вакцинация нужна, то получается, что угроза серьезная и затрагивает всех. Теперь люди, понимая, что у них есть возможность вакцинироваться, перестали реагировать на подобные посты так остро. Раньше было страшно и проще было меня обвинить, а себя убеждать в том, что все нормально», — заявил Самсонов.