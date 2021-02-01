Москва, 1 февраля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Меры правительства и Банка России способствовали расширению объёмов банковского кредитования в 2020 году. Об этом 1 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам банковской сферы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«В целом, в кризисный период объёмы банковского кредитования экономики не только не сократились, а, напротив, выросли — примерно на 11% за год», — заявил Путин.

«Заметное влияние здесь оказали государственные программы поддержки, но также отмечу и важные и востребованные регулярные решения со стороны Центрального банка России, которые упростили требования к работе банков при сохранении общей надёжности кредитно-финансовой системы и позволили банкам гибко и адресно действовать в этот сложный период», — указал он.