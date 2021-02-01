Вашингтон, 1 февраля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время нас ждёт обострение ситуации в Донбассе, ещё одна попытка сменить власть в Белоруссии и дестабилизация в Приднестровье, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 февраля, комментируя высказывания сенатора Алексея Пушкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Обложка. Страны СНГ

Как сообщалось ранее, Пушков в интервью «Вечерней Москве» заявил, что новый президент США Джо Байден попытается «оторвать» постсоветское пространство от России.

« Соглашусь с Алексеем Пушковым в том, что угрозы позициям России на пространстве бывшего СССР нарастают. Это, однако, постоянный процесс, при президенте Трампе никакой передышки не было. Какая передышка, если именно в период его пребывания у власти американская администрация подготовила и осуществила два сильнейших удара по России: первый через Белоруссию и второй в Закавказье через Нагорный Карабах? Ничего себе, «отсутствие большого интереса»!

Так что как пытались ещё в советское время США отрывать сначала союзные республики, а потом уже новые независимые государства от России, так и будут пытаться. И, надо сказать, у них это получается — во всяком случае, их успехи более наглядны, чем успехи Москвы в сдерживании их экспансии. Это ведь не только военно-политическая экспансия, это экспансия цивилизационная. К сожалению, и здесь тоже, в области культуры, образования, мировоззренческих установок элит, мы проигрываем. Достаточно упомянуть, что вслед за Узбекистаном и Казахстан переходит на латиницу, а это — сильнейший удар по присутствию России и интересам русских и близких к русской культуре узбеков и казахов в этих странах!

Администрация Байдена это наступление продолжит и усилит; они глобалисты, они действительно больше думают о том, как подминать под тот глобалистский проект, которому они служат, весь мир. Уверен, что уже в ближайшее время нас ждёт обострение ситуации в Донбассе, ещё одна попытка сменить близкую России власть в Белоруссии, дестабилизация в Приднестровье. Играя на турецких амбициях, американцы и англичане попытаются ещё сильнее подвинуть нас на Кавказе, а через Украину, но также прибегая и к помощи Турции, будут наращивать военную угрозу для России в Черноморском регионе.