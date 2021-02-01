Санкт-Петербург, 1 февраля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Ленинградской области к концу января 2021 года привили от коронавируса более девяти тысяч жителей, использовав 97,1% от общего количества поставленных в регион доз вакцины «Спутник V». Об этом 1 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина (торговая марка «Спутник V")

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Как уточнили в ведомстве, по данным на 31 января, в регион было поставлено 9342 комплекта вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

«Привито всего 9072 (97,1% от поставки) человек, в том числе 1314 медицинских работников, 859 работников образования, 268 работников социальной защиты», — уточнили в ведомстве.

Полностью, двумя компонентами вакцины, на конце января привито 662 жителя Ленобласти.

По данным Петростата, население Ленинградской области составляет 1 892 700 человек. Таким образом, пока привито лишь около 0,5% от числа жителей региона.

На сегодняшний день в области работают 29 стационарных пунктов вакцинации и девять мобильных бригад, которые могут выехать в любой момент на предприятия для коллективной вакцинации.

«Ждем на этой неделе 8820 комплектов на столько же человек», — подытожили в областном комздраве.