Москва, 1 февраля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило перечень инвестиционных проектов в Арктике, которым будет оказана государственная поддержка. Об этом 1 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство утвердило перечень арктических инвестиционных проектов, которым будет оказываться государственная поддержка», — сказал он.

По словам Мишустина, в списке есть несколько крупных проектов с общим объёмом инвестиций, превышающим 214 млрд рублей.

«Бизнес сможет рассчитывать на государственные субсидии при создании инфраструктуры, необходимой для открытия новых производств на северных территориях», — пояснил глава правительства.

Он уточнил, что речь идёт о создании горно-металлургического комбината и морского терминала по перевалке минеральных удобрений в Мурманской области, проекте строительства горнодобывающего предприятия на архипелаге Новая Земля и каменноугольном месторождении на Таймыре. Кроме того, государство примет участие в модернизации порта «Витино» (Мурманская область) и «Беломорской нефтебазы».