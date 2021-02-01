Париж, 1 февраля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Введённые Европейским союзом санкции в отношении России являются недостаточными. Такое мнение высказал государственный секретарь по делам Европы при министерстве иностранных Франции Клеман Бон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Санкции уже введены, можно будет принять и другие, но, надо смотреть трезво, этого недостаточно», — заявил Бон в интервью в эфире радиостанции France Inter

По его словам, в вопросе санкций в отношении Москвы «надо идти дальше». В качестве варианта новых мер рассматривается приостановка российского проекта «Северный поток — 2», однако, как подчеркнул госсекретарь, решение в этом случае должен принимать Берлин, так как трубопровод протянется до Германии.

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«И мы всегда говорили, что у нас есть очень большие сомнения по поводу этого проекта», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января бывший канцлер Германии, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер заявил о том, что газопровод «Северный поток — 2» нужен ФРГ для обеспечения энергетической безопасности.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что американские власти продолжат обсуждение этого проекта с европейскими партнерами, а также возможные санкции против него. При этом, отметила она, президент Соединённых Штатов Джозеф Байден считает строящийся газопровод «плохой сделкой для Европы».