Москва, 1 февраля, 2021, 12:27 — ИА Регнум. На портале государственных услуг 31 января появилась форма для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил 1 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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»Раньше это было доступно только в тестовом режиме, но со вчерашнего дня, как мы и обещали, на портале введена специальная форма на вакцинацию во всех регионах», — сказал он.

Глава правительства отметил, что в России проводится массовая вакцинация от COVID-19, и через портал госуслуг может записаться на прививку каждый желающий.

Мишустин поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко держать ситуацию с электронной записью на вакцинацию на контроле.