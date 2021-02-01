Москва, 1 февраля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. На портале госуслуг 31 января открылась запись на вакцинацию от COVID-19. Об этом в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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«В воскресенье, 31 января, на портале госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19. До этого момента, с 18 января, услуга работала в тестовом режиме, но она тем не менее выполняла свою функцию, и регионы отлаживали взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом госуслуг», — сказал Чернышенко.

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При получении услуги высвечивается предупреждение о том, что вакцинация против COVID-19 не проводится лицам до 18 лет, а также противопоказана при наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, периода обострения хронических заболеваний, ранее встречавшихся случаев тяжелых аллергических реакций, а также беременности и периода грудного вскармливания.

Отмечается также, что вакцинация для лиц, переболевших COVID-19, не проводится.

Для записи необходимо выбрать регион получения медицинской услуги, после чего — ввести персональную информацию заявителя.