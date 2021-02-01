Санкт-Петербург, 1 февраля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Депутаты Петербурга предлагают начать блокировать сайты с информацией об изготовлении и использовании сильнодействующих веществ. Инициатива федерального уровня уже подготовлена и будет рассмотрена в Законодательном собрании Санкт-Петербурга в ближайшее время.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Парламентарии предлагают внести поправки в статью 15−1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они подразумевают включение в единый реестр «запрещенных» в России доменов тех сайтов, которые распространяют информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования сильнодействующих и ядовитых веществ, а также местах их приобретения.

Спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров заметил, что глобальные информационные сети развиваются столь стремительно, что уже на его глазах «виртуальный мир становится значимой частью реального пространства». На его взгляд, это требует более тщательного подхода к правовому урегулированию деятельности как организаций, так и частных лиц в интернете.

Напомним, сегодня в России установлена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ, списки этих препаратов утверждаются постановлением правительства РФ.

«Мы видим заметные успехи правоохранительных органов в борьбе с продавцами дурмана. В то же время информация о методах изготовления и использования запрещенных веществ и местах их приобретения свободно распространяется в сети «Интернет». При этом, естественно, никто не следит за возрастом посетителей сайтов — сетевые дилеры готовы торговать даже с детьми», — подчеркнул Вячеслав Макаров.

Он убежден, что большая часть таких адресов известна правоохранительным органам, но у них нет права оперативно блокировать такие сайты.

«Считаю, что задача законодателей всех уровней — дать в руки полиции инструмент, который позволит повысить эффективность противодействия и профилактики незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ в цифровом пространстве. В этом нас поддерживают и коллеги из представительных органов власти российских регионов», — добавил Макаров.

Инициатива уже получила одобрение Совета законодателей.