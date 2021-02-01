Москва, 1 февраля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Кастинг «2024» начался: сегодня, 1 февраля, вышло интервью Дмитрия Медведева российским СМИ, где он высказался по широкому кругу вопросов. Как и положено кандидату на пост президента России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Если версия верна, то кастинг уже начался и первым в списке должен быть Дмитрий Медведев. Остальных придется вычислять по косвенным признакам активности.

В таком варианте и кандидатура нынешнего президента РФ Владимира Путина может остаться наиболее приемлемой к 2024 году, на что нам постоянно намекают из АП, да и сам президент не собирается объявлять себя «хромой уткой».

Наверняка есть внутренняя группа, которая настроена на такой исход, назовем его «нулевым трансфертом». И есть точно иностранные и смешанные отечественно — иностранные группы (СОИГ), намеренные продвинуть своих кандидатов.

Кстати, российским участникам именно этих СОИГ сегодня навешивают клеймо предателей, хотя это правда лишь отчасти и больше с точки зрения крайних консерваторов.

Процесс кастинга помимо прочего имеет своих скаутов, режиссеров, маркетологов, силовиков и судей. Первые, вторые, третьи и четвертые — в тени и они могут ротироваться, до 2024 года еще далеко. Но, судей точно нельзя заменить. Это мы — обычные граждане России», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев 1 февраля в интервью российским СМИ.

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