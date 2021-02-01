Красноярск, 1 февраля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Обанкроченный десять лет назад «Красноярский химический комбинат «Енисей» обратился с многомиллионным иском к Министерству промышленности и торговли РФ. Претензии на сумму свыше 70 млн рублей пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

August01 Красноярский химический комбинат «Енисей»

Исковое заявление ФГУП «Производственное объединение Красноярский химический комбинат «Енисей» подано в суд 27 января 2021 года. Сумма исковых требований — 70 053 571,27 рубля.

Вероятно, речь идёт о расходах на содержание опасного объекта — шламонакопителя. В августе 2020 года комбинат уже взыскивал с министерства за один из периодов почти 65 млн рублей на эти цели.

Несмотря на статус банкрота, комбинат продолжает нести некоторые расходы. Например, на содержание имущества, изъятого из оборота, — шламонакопитель, который участвовал в производстве порохов и твёрдого ракетного топлива. Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Енисей» был обанкрочен в январе 2011 года. К маю 2020 года долги предприятия превышали 621 млн рублей. Более 316 млн рублей составляли требования налогового органа.