Вашингтон, 1 февраля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Афроамериканское население США должно незамедлительно предпринять шаги для установления своей власти в стране, пишет обозревательЧарльз Блоу в статье, вышедшей 31 января в The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам Блоу, кажется очевидным, что со временем на фоне укрепления силы и влияния афроамериканского населения в США, а также по мере увеличения процента небелых американцев будет приниматься все больше мер, направленных на улучшение состояния этой этнической группы на территории страны. На это указывает, в частности, то, что вице-президентом впервые стала чернокожая женщина, дочь выходцев из Южной Азии, а также та роль, которую афроамериканское население сыграло в ключевых штатах США в победе Джо Байдена и демократов на выборах президента и в сенат.

Кроме того, как показывают данные социологического центра Pew Research Center, до четверти всех членов палаты представителей и Сената США относятся к расовым и этническим меньшинствам, благодаря чему нынешний Конгресс можно считать наиболее разнообразным в этом плане. В целом наблюдается тенденция к увеличению числа небелых законодателей.

Тем не менее отчасти, отмечает Блоу, наблюдаемая ситуация может оказаться несколько иллюзорной и не гарантировать того, что черная повестка дня будет принята.

«Окно, которое могло бы поспособствовать принятию такого рода законодательных мер, возможно, закрывается уже сейчас», — предостерег Блоу.

Так, в 2018 году научный сотрудник Американского института предпринимательства и редактор журнала Atlantic Норман Орнштейн обратил внимание на то, что к 2040 году до 70% граждан США будут проживать в 15 штатах, а это означает, что остальные 30% граждан будут выбирать 70 сенаторов. При этом в эти 30% будут входить больше людей старшего возраста, белых, мужчин, а также жителей сельских регионов, чем остальные 70% жителей США. Подобное развитие событий Орнштейн назвал «мягко говоря, тревожным».

«Если вы думаете, что нынешний Сенат было трудно заставить принять такие шаги, как возмещение ущерба [за рабство] или право голоса, которые приносят пользу чернокожим, представьте, насколько сложнее будет эта задача в сенате, который будет склоняться в сторону небольших штатов», — указывает журналист.

Более того, данные Pew Research Center также показывают, что к 2065 году выходцы из Латинской Америки почти в два раза превысят по числу афроамериканцев, тогда как второй по численности этнической группой станут выходцы из Азии, которые по этому показателю также опередят чернокожих.

«У каждой из этих групп есть свои собственные законодательные повестки дня. Насколько высоко в списке приоритетов будет повестка дня третьей по величине группы меньшинства на тот момент?» — задался вопросом Блоу.

«Более того, если латиноамериканцы и выходцы из Азии будут голосовать тогда так же, как они голосуют сейчас — треть представителей каждой группы проголосовала за Трампа — их объединенные голоса за республиканцев затмят голос черных за демократов», — добавил он.

В сложившихся условиях, заключает обозреватель The New York Times, необходимо принять самые решительные меры для закрепления афроамериканцами своего влияния. Эта задача по важности сопоставима с мерами, направленными на борьбу с изменением климата. Тем не менее, отметил Блоу, вполне возможно, что момент уже был упущен.