Газета New York Times призвала афроамериканцев скорее брать власть в США
Вашингтон, 1 февраля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Афроамериканское население США должно незамедлительно предпринять шаги для установления своей власти в стране, пишет обозревательЧарльз Блоу в статье, вышедшей 31 января в The New York Times.
По словам Блоу, кажется очевидным, что со временем на фоне укрепления силы и влияния афроамериканского населения в США, а также по мере увеличения процента небелых американцев будет приниматься все больше мер, направленных на улучшение состояния этой этнической группы на территории страны. На это указывает, в частности, то, что вице-президентом впервые стала чернокожая женщина, дочь выходцев из Южной Азии, а также та роль, которую афроамериканское население сыграло в ключевых штатах США в победе Джо Байдена и демократов на выборах президента и в сенат.
Кроме того, как показывают данные социологического центра Pew Research Center, до четверти всех членов палаты представителей и Сената США относятся к расовым и этническим меньшинствам, благодаря чему нынешний Конгресс можно считать наиболее разнообразным в этом плане. В целом наблюдается тенденция к увеличению числа небелых законодателей.
Тем не менее отчасти, отмечает Блоу, наблюдаемая ситуация может оказаться несколько иллюзорной и не гарантировать того, что черная повестка дня будет принята.
Так, в 2018 году научный сотрудник Американского института предпринимательства и редактор журнала Atlantic Норман Орнштейн обратил внимание на то, что к 2040 году до 70% граждан США будут проживать в 15 штатах, а это означает, что остальные 30% граждан будут выбирать 70 сенаторов. При этом в эти 30% будут входить больше людей старшего возраста, белых, мужчин, а также жителей сельских регионов, чем остальные 70% жителей США. Подобное развитие событий Орнштейн назвал «мягко говоря, тревожным».
Более того, данные Pew Research Center также показывают, что к 2065 году выходцы из Латинской Америки почти в два раза превысят по числу афроамериканцев, тогда как второй по численности этнической группой станут выходцы из Азии, которые по этому показателю также опередят чернокожих.
В сложившихся условиях, заключает обозреватель The New York Times, необходимо принять самые решительные меры для закрепления афроамериканцами своего влияния. Эта задача по важности сопоставима с мерами, направленными на борьбу с изменением климата. Тем не менее, отметил Блоу, вполне возможно, что момент уже был упущен.