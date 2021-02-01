Кудрово, Ленинградская область, 1 февраля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области определили территорию под будущую транспортную развязку с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола») в городе Кудрово: для объекта утверждены проекты планировки территории и межевания земельных участков. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Пресс-служба КДХ Ленобласти. Ленобласть определила территорию под будущую развязку с Мурманским шоссе в Кудрово.

Согласованный с государственной экспертизой проект самой развязки дорожники ждут в первом полугодии.

«Дорога обеспечит подъезд к метро и транспортно-пересадочному узлу, а также станет еще одним выездом в сторону Санкт-Петербурга», — уточнили в дорожном комитете.

Напомним, в финансировании предполагается участие регионального, федерального бюджетов, а также средств инвестора — шведской сети IKEA, торговый комплекс которой находится рядом с Кудрово и также заинтересован в появлении новой развязки.

Проект развязки включает в себя строительство нескольких улиц, проездов и съездов, а также благоустройство участка у территории перспективной станции метрополитена «Кудрово». Общая протяженность — 2,6 км.