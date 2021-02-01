Москва, 1 февраля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Пожилые люди проще переносят вакцинацию от коронавирусной инфекции, чем молодёжь. Об этом сообщила внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По её словам, чем старше больные, тем легче они переносят прививку, при этом некоторые говорят, что даже не почувствовали её.

Как пояснила Ткачёва в интервью «Российской газете», более мягкое воздействие прививки на людей в пожилом возрасте объясняется особенностями иммунной системы человека.

«У молодого человека иммунная система в ответ на введение чужеродного белка словно вспыхивает: только увидела, как мгновенно начинает бороться с ним. С возрастом же такого резерва у неё нет, поэтому, очевидно, нет и такой гиперреакции. Прививка переносится более мягко», — сообщила гериатр.

Тем не менее, несмотря на менее активную реакцию иммунитета, у пожилых формируется титр антител. Он защищает от инфекции. Ткачёва добавила, что проведённое по вакцине «Спутник V» исследование показало эффективность препарата у 91%, в том числе и у лиц старшего поколения.

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"Очень неплохой результат, свидетельствующий о надежной защите», — подчеркнула профессор.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Минздрав РФ одобрил использование российской вакцины «Спутник V» в возрастной группе людей старше 60 лет. Препарат после клинических испытаний показал эффективность свыше 90% у пожилых граждан.

Напомним, массовая вакцинация всех категорий населения стартовала в России с 18 января. На сегодняшний день российские граждане могут привиться одной из двух вакцин российского производства: «Спутник V», разработанной институтом им. Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор».