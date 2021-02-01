Минздрав РФ: пожилые люди проще переносят вакцинацию от COVID-19
Москва, 1 февраля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Пожилые люди проще переносят вакцинацию от коронавирусной инфекции, чем молодёжь. Об этом сообщила внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва.
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По её словам, чем старше больные, тем легче они переносят прививку, при этом некоторые говорят, что даже не почувствовали её.
Как пояснила Ткачёва в интервью «Российской газете», более мягкое воздействие прививки на людей в пожилом возрасте объясняется особенностями иммунной системы человека.
Тем не менее, несмотря на менее активную реакцию иммунитета, у пожилых формируется титр антител. Он защищает от инфекции. Ткачёва добавила, что проведённое по вакцине «Спутник V» исследование показало эффективность препарата у 91%, в том числе и у лиц старшего поколения.
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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Минздрав РФ одобрил использование российской вакцины «Спутник V» в возрастной группе людей старше 60 лет. Препарат после клинических испытаний показал эффективность свыше 90% у пожилых граждан.
Напомним, массовая вакцинация всех категорий населения стартовала в России с 18 января. На сегодняшний день российские граждане могут привиться одной из двух вакцин российского производства: «Спутник V», разработанной институтом им. Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор».