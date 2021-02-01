Санкт-Петербург, 1 февраля, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Вологодская область по итогам января 2021 года оказалась на первом месте в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) по темпам прироста заразившихся коронавирусом, обогнав даже Петербург. Такие данные обнародовал Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК СЗФО, итог января 2021 г

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За период с 1 по 31 января 2021 года в СЗФО в целом было выявлено 155 787 случаев инфицирования. Всего за месяц общее количество заразившихся с начала пандемии в округе увеличилось на 32%, до 642 695 случаев.

«Наибольший прирост зафиксирован в Вологодской области — 40%, или +9404 человека (с 23 435 до 32 839). На втором месте Санкт-Петербург — 38%, или +91 992 (с 242 124 до 334 116)», — констатировали в ИЦК.

В Калининградской области прирост за январь составил 35% (+6286, с 17 792 до 24 078), в Новгородской области приросло 31% (+5736, с 18 309 до 24 045), 30% инфицированных добавилось в Карелии (+8360, с 27 545 до 35 905).

В Ленинградской области прирост за месяц составил 29% (+6869, с 23 832 до 30 701), в Псковской области добавилось 26% инфицированных (+6 033, с 23 295 до 29 328).

Наименьший прирост за месяц из регионов СЗФО зафиксирован в НАО: 16%, или + 127 человек (с 790 до 917). А также в Архангельской области: 18%, или + 7896 (с 43 327 до 51 223).

«Эти регионы (а также Мурманская область и Республика Коми — по 20%) СЗФО демонстрируют прирост ниже общероссийского (22%)», — резюмировали в ИЦК.