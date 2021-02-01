Саратов, 1 февраля, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Следом за началом банкротной процедуры в отношении пяти взаимосвязанных нефтедобытчиков и торговцев топливом Саратовской области банкротный иск получила и «дочка» одного из них. Налоговый орган обратился с соответствующим иском к ООО «КРС Нефть», которое работает в сфере предоставления услуг в области добычи нефти и природного газа. Исковое заявление суд начнёт рассматривать 11 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Иск к компании поступил от ИФНС России по Ленинскому району Саратова 18 января 2021 года, а 21 января стало известно о принятии дела судьей Макарихиной. В качестве управляющего для актива предложен участник ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство».

Свои претензии государственный орган обосновал наличием у компании задолженности в сумме 3 422 441,46 рубля, куда входят как сами налоги, так и штрафы, пени и страховые взносы.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «КРС Нефть» учреждено в августе 2005 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор — Сергей Федоров. Единственный владелец фирмы с 2017 года — ООО «Нефть Поволжье», которое также находится на этапе банкротства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году были рассмотрены банкротные претензии «Международного банка Санкт-Петербурга» сразу к пяти компаниям-нефтедобытчикам и оптовым торговцам топливом. Все они были аффилированы между собой. Сумма вменяемого им долга превысила 838 млн рублей. В списке ответчиков оказалось и ООО «Нефть Поволжье», взятое под наблюдение в июле 2020 года.