Саратов, , 02:58 — REGNUM Арбитраж Саратовской области удовлетворил два банкротных иска «Международного банка Санкт-Петербурга» и ввёл в отношении двух саратовских нефтекомпаний первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. В реестры кредиторов ООО «НК «Казанла» и ООО «Нефть Поволжья» внесли претензии банка на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей. Решения судей ещё могут быть оспорены, передаёт ИА REGNUM.

Временным управляющим ООО «НК «Казанла» назначен Денис Елисеев. В реестр внесена сумма — более 838,405 млн рублей, из которых 554 млн рублей — это долг по кредиту другой компании. Следующее заседание по делу назначено на 16 ноября 2020 года.

Задолженность появилась по кредитному договору, заключённому банком и ООО «Нефть Поволжья» (ранее называлось ООО «Маркол») в марте 2016 года. Сумма кредита составила 150 млн рублей. В мае того же года был подписан второй кредитный договор — на 400 млн рублей, а в июне — на 5,6 млн рублей.

ООО «НК «Казанла» выступило поручителем по ним.

Саратовский арбитраж также ввёл наблюдение и в отношении ООО «Нефть Поволжья». Временным управляющим назначен Олег Никулин. Долг перед банком, внесённый в реестр кредиторов, составил 831 млн рублей.

Напомним, за один день банкротные иски были поданы к пяти аффилированным между собой компаниям, которые работают как в сфере добычи нефти, так и в качестве оптовых агентов по продаже топлива. Все они зарегистрированы в Саратовской области. Во всех делах первоначально сумма долга, послужившая основанием для обращения в суд, составляла более 838 млн рублей.

В отношении ООО «НК «Балаковское», АО «Нефть» и ООО «НК «Атамановка» арбитраж рассмотрит банкротные претензии 28 и 29 июля 2020 года.

Помимо этого, в арбитраже Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже больше года слушается дело о взыскании 575 млн рублей долга и наложении взыскания на имущество-залог. Ответчиками проходят всё те же компании. Производство по этому спору было приостановлено до вынесения решений по банкротным делам.