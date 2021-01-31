Москва, 1 февраля, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР, актёр Александр Збруев был госпитализирован с высокой температурой и пневмонией в одну из больниц города Москвы. Об этом 31 января сообщил Telegram-канал «112».

Цитата из к/ф «Батальоны просят огня». Реж. Александр Боголюбов, Владимир Чеботарев. 1985. СССР Александр Збруев

Уточняется, что 82-летний артист приехал на компьютерную томографию, у него была выявлена температура, после чего Збруева экстренно госпитализировали. В больнице актёру диагностировали пневмонию. Его состояние оценено как средней степени тяжести.

Напомним, артист осенью 2020 года переболел в лёгкой форме COVID-19, у Збруева подтверждено наличие антител.

Александр Збруев в настоящее время является актёром театра «Ленком Марка Захарова». Широкому зрителю он известен по ролям в кинофильмах «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Батальоны просят огня» и множеству других. Фильмография актёра насчитывает более 60 киноработ.