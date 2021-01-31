Нидерланды, 31 января, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко занял третье место на шахматном супертурнире, который прошёл в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

Победителем турнира стал представитель Нидерландов Йорден ван Форест, в финале он обыграл черными своего соотечественника Аниша Гири.

По ходу турнира 18-летний Есипенко обыграл белыми чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, который в итоге стал шестым.

Как сообщало ИА REGNUM, матч за мировую шахматную корону пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. Действующим чемпионом мира является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Соперником Карлсена будет победитель турнира претендентов, первый круг которого прошёл в Екатеринбурге в марте 2020 года.