Алжир, 31 января, 2021, 23:16 — ИА Регнум. В Алжир в рамках подготовки к локализации производства вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибудут российские специалисты. Об этом 31 января заявил посол РФ в Алжире Игорь Беляев.

Mil.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

«Российские специалисты приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий», — цитирует его РИА Новости.

Посол уточнил, что на производство российской вакцины в Алжире потребуется от шести до девяти месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при международных организациях Михаил Ульянов заявил, что рост числа стран, выбирающих российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», продолжается, и он впечатляет. Так он прокомментировал сообщение о том, что первая партия вакцины поступит в Алжир.

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