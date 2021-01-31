Москва, 31 января, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Член Московского регионального отделения Ассоциации юристов России Николай Пивоваров напомнил, что за нападения на правоохранителей грозит уголовная ответственность.

Оцепление силовиков. Москва. 31 января 2021

Так, отметил юрист, за применение лицом насилия в отношении представителя власти или его близких, не опасного для жизни или здоровья (легкий и средний вред здоровью), наказывается в том числе штрафом в размере до 200 тыс. рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Применение насилия в отношении правоохранителей, опасного для жизни или здоровья, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Что касается участия в незаконных акциях, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов или транспортных средств, то за это предусмотрен штраф до 20 тыс. работ, либо административный арест на срок до 15 суток.

Повторное нарушение наказывается штрафом на граждан в размере 150 тыс. до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток.

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