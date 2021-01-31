Москва, 31 января, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Действия властей США, нацеленные на поощрение незаконных акций протеста в Российской Федерации, являются вмешательством в дела страны. Об этом 31 января говорится в сообщении МИД Российской Федерации на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

«Нацеленные на поощрение протестов действия (властей США — прим. ИА REGNUM) являются частью стратегии сдерживания РФ», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что является доказанным фактом то, что США грубо вмешиваются во внутренние дела России.

В МИД РФ добавили, что «программу» аналитического центра RAND Corp. (доклад «Растяжение сил РФ и вывод её из равновесного состояния»), предложенную еще в 2019 году, явно взял на вооружение Госдеп США.

Российское внешнеполитическое ведомство напомнило об ответственности за распространение касающихся несогласованных акций фейков, а также потребовало «прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств».

Напомним, ранее посол США в РФ Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь» сообщил, что публикации дипломатической миссии США о несанкционированных акциях в городах РФ 23 января можно назвать заботой о безопасности граждан США.

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