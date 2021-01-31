Москва, 31 января, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом), который основал блогер Алексей Навальный, обратился с призывом к президенту США Джо Байдену о введении санкций в отношении 35 российских граждан. Текст письма 30 января размещен на странице главой исполнительного директора фонда Владимира Ашуркова в соцсети Facebook.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Крепитесь, заграница нам поможет!

В письме указывается, что американскому президенту предлагается ввести санкции против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину», а также против бизнесмена Романа Абрамовича, главы Минздрава Михаила Мурашко и других российских бизнесменов, журналистов, политиков. Послание подписано исполнительным директором ФБК (признан в России НКО — иностранным агентом).

«Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов — самой могущественной страны. (США) уже давно применяют санкции к лицам, причастным к коррупции. Если кто и может что-то сделать, так это США», — заявил Ашурков американскому телеканалу CNN.

Также он рассказал, что команда Навального планирует направить такие же списки правительству Великобритании и в Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января блогер Навальный по возращении из Берлина был задержан в московском аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН, как пояснили в ведомстве, за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года.