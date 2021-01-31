Москва, 31 января, 2021, 11:08 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России было выявлено 18 359 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 850 439.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 485 пациентов, и потому суммарное количество летальных исходов достигло 73 182.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 300 004 человека вылечились от нового заболевания, 20 040 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 19 032 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.