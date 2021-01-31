Пекин, 31 января, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Смартфоны отделившегося от компании Huawei бренда Honor получат возможность установки сервисов американской компании Google. Об этом сообщил генеральный директор Honor Джордж Чжао в интервью газете South China Morning Post.

(сс) Maurizio Pesce Follow Смартфон Honor

Первоначально компания Honor была создана как подразделение Huawei, занимающееся выпуском бюджетных моделей смартфонов. После ужесточения санкций правительства США руководство Huawei решило продать активы Honor, чтобы вывести это подразделение из-под действий санкций.

Глава уже Honor Джордж Чжао подтвердил, что новая компания сможет сотрудничать с Google и использовать их сервисы, что остаётся недоступным для устройств Huawei. Чжао добавил, что уже в 2021 году Honor планирует на равных конкурировать с Apple и бывшей материнской компанией Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Honor подписал соглашения о сотрудничестве с основными поставщиками микросхем из США, включая Intel и Qualcomm.