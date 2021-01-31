Каир, 31 января, 2021, 04:13 — ИА Регнум. Высеченные в скальной породе гробницы с мумиями и артефактами были найдены археологами на западе египетского города Александрии. Об этом 30 января сообщает издание Egypt Independent.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Древний Египет

Открытие сделала миссия, работающая на раскопках в составе египетских археологов и специалистов университета Санто-Доминго Доминиканской Республики. Археологи работали в древнеегипетском храме Тапосирис-Магна. В погребальных камерах были найдены плохо сохранившиеся мумии, останки тканей, в которые мумии были завёрнуты, а также амулеты из золотой фольги, вложенные в рот мумиям.

Внимание специалистов привлекли две мумии, на них сохранились драгоценности и артефакты, а также свитки.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении археологами возле Севастополя более 60 надгробных стел могил знатных скифов времен Римской империи.