Вильнюс, 30 января, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Литва готовится к очередной переписи населения. По мнению литовских поляков, их число среди населения страны, скорее всего, не будет отражать реальной действительности. Уже сейчас число литовских поляков сократилось на 39,36% при общем сокращении населения страны за 30 лет на 23,97%.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

В статье, опубликованной в выходящей на польском языке литовской газете Kurier Wileński ее бывший редактор, экс-депутат, политик Збигнев Бальцевич пишет, что по итогам переписи населения 1989 года поляки составляли 257 994 человека в населении Литвы. По данным Департамента статистики Литовской Республики, в начале 2019 года поляки уже составляли 156 463. Если в 1989 году поляки составляли 7,02%, литовцы — 79,58% населения Литовской ССР, то согласно Департаменту статистики, в начале текущего года поляки составляли едва 5,6%, а литовцы — 86,8% жителей страны. «Как ни странно, каждое десятилетие число поляков Литовской ССР в среднем увеличивалось на 10 000», — пишет Бальцевич. Изложение его статьи даёт ИА REX.

Бальцевич напомнил, что прежде, если анкетируемые при заполнении ответов затруднялись указать свою национальность, то выбирали графу «тутейшие», впоследствии они были причислены либо к литовцам, либо к белорусам. Если в качестве родного языка анкетируемые указывали «простой», то были причислены к белорусам.

«Как позже выяснилось, все «тутейшие» переписи 1979 года были записаны литовцами», — говорит Бальцевич.

Далее Збигнев Бальцевич приводит данные последующих переписей населения. В первой переписи независимой Литвы в 2001 году жителями страны оказались 234 989 поляков. В 2011 году — 200 317, то есть на 14,76% меньше по сравнению с 2001 годом. Население жителей Литвы за этот период сократилось на 12,64%. Литовцы составляли 84,16% населения страны. «В 2011 году Литва стала наиболее литовской в послевоенной истории», — сказал он.

Литовские государственные структуры готовятся в очередной переписи населения, которая состоится в этом году, пишет политик. Впервые может быть применен автоматический механизм переписи с использованием административных данных, полученных от главных государственных систем реестра и информационных систем. По сообщению департамента статистики, планируется, что граждане не будут непосредственно участвовать в переписи, то есть принимать анкетёра или декларировать в интернете какие-либо данные.