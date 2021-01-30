Москва, 30 января, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменено и задержано более 30 авиарейсов. Об этом в субботу, 30 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

vera Аэропорт. Снег

Так, по состоянию на 16:35 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 16 рейсов, еще три отменены; в аэропорту «Внуково» задержано восемь авиарейсов, еще один отменён; в аэропорту «Шереметьево» задержан пять рейсов, еще два отменено.

В воздушных гаванях не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 30−31 января в Москву после относительно тёплой погоды циклон с Балкан принесёт морозную погоду. Температура ночью в городе понизится до — 8… — 11. Днем температура немного повысится? до −2… −7 °C.