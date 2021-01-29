Рим, 29 января, 2021, 21:40 — ИА Регнум.

По данным навечер пятницы, 29 января, в Италии умерли 87 858человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на477 (днем ранее— на 492), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Число подтвержденных носителей выросло на13 574(днем ранее — на14 372).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 529 070 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены467 824человек — на6793 меньше, чем днем ранее.

28 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 85 171 гражданину, что является рекордным показателем. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 392 504.