Москва, 29 января, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписан закон о продлении действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает 29 января пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

В соответствии с документом, срок действия договора продлевается ещё на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Внесённый главой государства проект закона о ратификации соглашения о продлении договора СНВ-3 был принят Государственной думой 27 января и в тот же день одобрен Советом Федерации.

Текст российско-американского договора от 8 апреля 2010 года не претерпел изменений, в него также не было включено никаких дополнительных условий.

Договор предусматривает, в частности, что имеющиеся у сторон суммарные количества стратегических наступательных вооружений не должны превышать:

700 единиц — для развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развёрнутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развёрнутых тяжёлых бомбардировщиков;

1550 единиц — для боезарядов на развёрнутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми тяжёлыми бомбардировщиками;

800 единиц — для развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развёрнутых и неразвёрнутых тяжёлых бомбардировщиков.