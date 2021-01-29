Ростов-на-Дону, 29 января, 2021, 19:56 — ИА Регнум. В Ростовской области выявлена вспышка птичьего гриппа на предприятии «Индюшкин двор». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ветеринарии 29 января.

ИА REGNUM Птицеферма

Падеж птицы зафиксирован на участке выращивания №10 в Октябрьском районе. Специалисты определили, что причиной этому стал геном вируса гриппа А птиц субтипа Н5. Спецкомиссия в ближайшее время определит план ликвидации очага заболевания. На территории будет установлен карантин.

Напомним, что несколькими днями ранее в Ростовской области были ликвидированы три вспышки птичьего гриппа.