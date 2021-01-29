Пекин, 29 января, 2021, 19:40 — ИА Регнум. В Пекине под председательством лидера КПК и КНР Си Цзиньпина прошла очередная коллективная учеба с участием членов Политбюро ЦК КПК. Об этом 29 января сообщает Синьхуа, отмечая, что в своем выступлении глава партии и государства сосредоточился на важности внедрения новой концепции развития страны как важнейшего условия хорошего старта запущенного с 2021 года XIV пятилетнего плана (2021−2025 гг.).

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

По словам лидера, новая концепция развития отражает политическую позицию КПК и ее отношение к процессам, протекающим в стране и в мире. Она базируется на ценностях и раскрывает приоритеты развития и способы и пути их реализации. Среди важнейших задач Си Цзиньпин отметил необходимость дальнейших усилий по преодолению диспропорций между регионами страны, разрыва в уровне и качестве жизни между жителями городов и сел, постоянного внимания к нуждам и заботам наименее обеспеченных граждан, внедрение в повседневную практику принципа социальной справедливости. Любые институциональные изменения и реформы в государственной и региональной политике он призвал рассматривать через призму их воздействия на социальное самочувствие населения.

Си Цзиньпин также призвал учитывать при планировании развития возможность непредвиденных обстоятельств, предложив ставить в центр любых проектов повышение национальной безопасности.