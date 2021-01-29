Киев, 29 января, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Военные учения «в поддержку партнёров НАТО» проведены в Чёрном море при участии американских эсминцев Donald Cook и Porter, сообщает 29 января посольство США на Украине в Twitter.

U.S. Navy. Mate Airman Eben Boothby Эсминец Donald Cook

Отмечается, что военные корабли США «провели морскую операцию» с участием самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS НАТО, а также патрульного самолёта P-8A ВМС США.

Эта морская операция проводилась с целью «дальнейшего усиления взаимодействия между членами НАТО».

https://twitter.com/USNavyEurope/status/1354857706155356160

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Porter пришёл в Чёрное море на учения накануне, 28 января, а Donald Cook — 23 января.