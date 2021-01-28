Вашингтон, , 20:30 — REGNUM Ракетный эсминец ВМС США «Портер» зашел в акваторию Черного моря, сообщает 28 января российский Национальный центр управления обороной.

Черноморский флот организовал слежение за действиями этого корабля, который, напомним, несет на своем борту крылатые ракеты «Томагавк».

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Портер» ВМС США, зашедшего в 19:00 28 января 2021 года в акваторию Черного моря», — сообщили российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января еще один ракетный эсминец США «Дональд Кук» также вошел в Черное море.

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