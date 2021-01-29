Москва, 29 января, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Рубль 29 января днем продолжает снижение. Рынок выравнивает сам себя, видя и внутренние, и внешние риски, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Доллар к середине сессии стоил на Мосбирже 76,16 руб., однако потом взял паузу и начал отступать. Очевидно, что американская валюта способна закрепиться в границах 75,50−76,50 руб.

Евро достигал отметки 92,34 руб., однако потом скатился до уровня 91,98 руб. Находится несколько выше комфортного диапазона 90−92 руб., но может вернуться туда достаточно быстро. Пока же ориентир для внутридневных колебаний курса евро — 92,10−92,40.

Текущие котировки в рублевых парах выглядит ближе к действительности. Так после волатильного начала года, рынок приходит в равновесие.

За январь доллар США вырос на 2,8% к рублю. Евро за первый месяц года подорожал к рублю на 1,5%», — отметила эксперт.

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