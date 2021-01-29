Москва, 29 января, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса может пойти на спад после февраля-марта 2021 года. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурная медсестра реанимационного отделения

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"Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», — сказал Мурашко.

По его словам, на сегодняшний день риск заражения коронавирусом остаётся высоким, и в этой связи гражданам нужно соблюдать масочный режим и все санитарные меры безопасности.