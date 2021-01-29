Санкт-Петербург, 29 января, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Три автомобильных завода Санкт-Петербурга в 2020 году сократили выпуск автомобилей на 13% по сравнению с 2019 годом. Такие данные обнародовал 29 января Петростат.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский завод Hyundai

За 12 месяцев прошлого года петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили совокупно 323,7 тыс. автомобилей, что составляет лишь 87% от объема выпуска 2019 года.

Производство комплектующих и принадлежностей для автомобилей, напротив, в 2020 году в Петербурге возросло на 1,9%.

Напомним, в 2020 году в Санкт-Петербурге было реализовано покупателям 142 837 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 7% меньше, чем в 2019 году.