Каждый четвертый нижегородец не хочет идти на выборы
Нижний Новгород, 29 января, 2021, 14:09 — ИА Регнум. О своем нежелании принимать участие в голосовании на выборах, если бы таковые проходили в ближайшее воскресенье, заявили 23% жителей Нижегородской области, опрошенных специалистами Института проблем социального управления.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участок для голосования
То есть каждый четвертый нижегородец не пожелал тратить время в выходной день на реализацию своего избирательного права.
Также стало известно, что более 11,4% жителей региона согласны прийти на избирательные участки только для того, чтобы испортить свои бюллетени.