Москва, 29 января, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В новости о возможном возвращении российских студентов к очному обучению с 8 февраля ключевая фраза — «могут вернуться». А, скорее всего, студенты могут и не вернуться к обычному формату обучения, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Дарья Драй ИА REGNUM Студенты Горного университета в защитных масках.

«Статистика по заболеваниям в России по-прежнему не внушает оптимизма, в различных регионах в отличие от Москвы и ряда благополучных регионов, ситуация по-прежнему тревожная.

Давать какие-то прогнозы по возвращению в привычный формат жизни можно только после увеличения объемов массовой вакцинации населения. На конец января в России вакцинировалось менее 1% населения.

Да и количество новых случаев заболевания пандемией коронавируса колеблется в конце января от 19 тысяч до 23 тысяч ежедневно.

Очевидно, что именно в феврале станет понятна перспектива по снятию ограничений в российских регионах, причем власти на местах будут принимать такие решения под свою ответственность.

Сегодня спешить точно не нужно. Здоровье граждан на фоне повышенной смертности в стране намного важнее.

Все российские высшие учебные заведения должны еще подготовиться к приему студентов, обеспечить самые высокие стандарты в профилактике распространения коронавируса. На это тоже уйдет время», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 февраля все вузы, подведомственные Минобрнауки России, возвращаются к традиционному формату обучения.

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