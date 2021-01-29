Москва, 29 января, 2021, 12:52 — ИА Регнум. На финансовых рынках сохраняются настроения «бегства от рисков» в связи с опасениями относительно распространения коронавируса и его новых штаммов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Это омрачает и перспективы повышения спроса на нефть на фоне явных признаков переизбытка её предложения. Котировки нефти марки Brent снижаются на протяжении текущей недели, опускаясь от $56 к $55,30 за баррель.

Фондовые индексы также в отрицательной зоне, уменьшаясь 29 января на 0,6 — 1,2%. С другой стороны, это приводит к укреплению доллара на валютном рынке как «защитного актива».

Данные тенденции неблагоприятны и для рубля, который теряет поддержку со стороны внешних рынков. Под давлением находится и рынок ОФЗ в результате снижения спроса на российские активы и рубль.

Доллар стойко держится на уровнях выше 76 руб. 29 января инвесторы обратят внимание на выходящие данные по инфляции и деловой активности в США, по ВВП России.

На последний день недели актуальный коридор колебаний валютных котировок составит 75,80−76,60 руб./доллар», — считает эксперт.

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