Москва, 29 января, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Смерть народного артиста СССР Василия Ланового потрясла всех актёров, эту потерю трудно описать словами, заявила директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина. Об этом сообщает 29 января RT.

Цитата из к/ф «Чужой дед». Реж. Мурад Алиев. 2016. Россия Василий Лановой в роли Игоря Степановича

«Это громадная потеря. И сейчас слова не укладываются в предложение, которое может выразить уровень потери, которая нас всех потрясла. Светлая память этому великому гражданину, великому артисту и просто очень родному для нас человеку», — сказала Гущина.

Она назвала Ланового одним из самых талантливых артистов театра и кино и добавила, что в первую очередь приходит мысль о шествии Бессмертного полка 9 мая, которое теперь пройдёт без него.

Как сообщало ИА REGNUM, Василий Лановой скончался 28 января в возрасте 87 лет.

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