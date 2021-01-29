Новосибирск, 29 января, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 19 по 25 января 2021 года наблюдалось повышение потребительских цен на бензин. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Так, бензин марки АИ-92 подорожал на 0, 7%, марки АИ-95 — на 0,5%, марки АИ-98 — на 0,1%.

В то же время, дизельное топливо подешевело на 0,1%.

На городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 41,7 до 43,7 руб. за 1 литр, АИ-95 - от 44,75 до 46,75, АИ-98 — от 50,3 до 54,2 руб., дизельное топливо — от 49,95 до 53,05 руб. за 1 литр.

Региональный орган статистики уточнил, что на соответствующей неделе 2020 годапотребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирске оставались без изменения.