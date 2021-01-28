Ветеринары доставили вакцину «Спутник V» в ростовский Сальск
Сальск, Ростовская область, 29 января, 2021, 00:44 — ИА Регнум. В Ростовской области ветеринары помогли с доставкой вакцины от коронавируса. Партию препарата «Спутник V» получила центральная райбольница Сальского района (муниципалитет расположен почти в 200 км от областного центра).
Дарья Драй ИА REGNUM
Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)
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К донским ветеринарам с просьбой о помощи в транспортировке вакцины обратилась главврач лечебного учреждения Евгения Ковалёва. В распоряжении больницы необходимого транспорта нет.
Специалисты предоставили рефрижератор на колёсах — автомобиль «Лада-Ларгус» оснащён холодильной камерой для поддержания необходимой для вакцины температуры.