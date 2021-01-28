Москва, 28 января, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист СССР Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет. Об этом 28 января сообщила ТАСС его супруга Ирина Купченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Василий Лановой

Ранее стало известно, что артист был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Василий Лановой был известен зрителям по ролям в десятках кинофильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Солярис», «Алые паруса», «Офицеры», «Дни Турбиных», «Павел Корчагин», «Анна Каренина» и многих других.