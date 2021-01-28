Москва, 28 января, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Международные авиаперелёты будут возобновлены с 8 февраля ещё из восьми российских городов. Об этом сообщили 28 января в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Iktport.ru Международный аэропорт Иркутск

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"Будут возобновлены перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска», — сообщила проводившая заседание штаба вице-премьер Татьяна Голикова.

Кроме этого, оперативным штабом принято решение увеличить количество регулярных авиарейсов в Египет из аэропортов России, которые возобновят международные полёты. Рейсы будет осуществляться не чаще одного раза в неделю из каждого аэропорта.

Напомним, ранее сегодня было объявлено, что Россия с 8 февраля на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром, приостановленное ранее из-за пандемии коронавируса.